Visa和萬事達卡傳擬停止Wirecard為其處理交易
文章日期：2020年6月26日 16:34
德國支付公司Wirecard近日陷入假賬和資金問題，彭博引述消息人士指，信用卡支付網絡Visa和萬事達卡均在考慮取消准許Wirecard在其網絡處理付款，或加劇Wirecard的危機。
Wirecard向彭博社表示，目前沒有其他聲明。Visa表示繼續密切關注事態發展，並評估獲得的新信息，該行首要任務是，保持支付系統的完整性，以及保護消費者、商家和客戶的利益。萬事達卡聲明表示，該行注意到有關Wirecard的消息，並正在密切關注局勢，將繼續與各方合作，並準備採取任何必要的行動。
知情人士表示，Visa和萬事達卡已經開始接觸一些Wirecard客戶，讓其就此作出準備。因為Wirecard為來自全球的客戶處理電子支付，因此該行能否與Visa和萬事達卡進行支付程序，對Wirecard至關重要，財富管理公司Mirabaud分析師Neil Campling指出，一旦與信用卡公司脫勾，Wirecard將不會再有業務。
Wirecard上周被審計師揭發賬戶內19億歐元消失，該行擬偽造銷售收入，導致貸款面臨中止，Wirecard在周四宣布啟動破產程序。
記者：歐陽偉昉
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