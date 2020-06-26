金管局今公布6月號《季報》，零售銀行整體除稅前經營溢利在今年首季按年減少7.7%，主要由於外匯及衍生工具業務收入按年下跌51.6%，以及銀行為資產質素可能轉差作出前瞻性的撥備，使貸款減值撥備按年增加130.4%；隨着市場利息水平回落，零售銀行淨息差由去年首季的1.58%，收窄0.07個百分點至今年首季的1.51%。

然而，報告指出，受到新冠病毒疫情爆發及經濟下滑影響，本港銀行業資產質素在首季有轉差跡象。於今年3月底，特定分類貸款比率及需要關注貸款比率分別微升至0.62%及1.59%，兩者以歷史及國際標準計均屬良好，部分反映香港銀行採取審慎的信貸風險管理，但中國內地相關貸款的特定分類貸款比率於3月底為0.73%，較前一季的0.75%微跌。同期，信用卡貸款拖欠比率由0.25%上升至0.35%，住宅按揭貸款拖欠比率則保持穩定，僅處於0.03%。

金管局於報告裡稱，鑑於疫情爆發影響借款人的還款能力，銀行未來數季的資產質素或會轉差，以致潛在壞帳撥備可能繼續增加，當局會密切注視銀行的資產質素，並已要求銀行秉持貸款分類標準，以能適時反映資產質素的變化。報告又指，銀行業存款總額在今年首季維持穩定，其中港元存款及美元存款微跌0.1%，期內出現的波幅屬正常範圍，並無資金明顯流出銀行體系的情況。

記者：溫藹紅

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