恒指跌幅擴大失100天線 收市跌231點 一周僅升85點 瑞聲表現最佳
文章日期：2020年6月26日 16:27
疫情反彈，美期終轉跌，港股午後跌幅亦擴大至243點，收市跌231點或0.93%，報24549點，失守100天線(24722.
42隻藍籌下跌，被美國列為受中國軍方控制企業的中移動（0941）跌2.91%，收報53.4元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.98%，收報74.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。
6隻藍籌逆市上升，獲大行唱好的舜宇（2382）升5.43%，收報126.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻14點。
恒指過去5個交易日累升0.34%或85點，表現最佳的是瑞聲（2018），累升12%，其次為舜宇、港交所（0388），分別升9.45%及7.91%。而表現最差的是工行（1398），累跌6.85%，其次為中石油（0857）及神華（1088），分別跌6.45%及6.37%。
國指過去5個交易日累跌0.63%或63點，表現最佳的是舜宇，累升9.45%，其次為石藥（1093）、中信証券（6030），分別升7.5%及5.9%。而表現最差的是工行（1398），累跌6.85%，其次為中石油（0857）及神華（1088），分別跌6.45%及6.37%。
美國參議院通過與制裁中國法案，若銀行機構跟參與制定實施港區國安法的中國官員有業務往來，將面臨罰款。匯控（0005）跌0.81%，收報36.7元；恒生（0011）跌1.34%，收報132.6元；中銀香港（2388）無升跌，收報24.5元。
美國參議員引入《國防授權法案》修正案，如果通過，可能令連續三年未能遵守上市公司會計監督委員會審計程序的中國公司在美國退市。港交所（0388）升0.503%，收報319.4元
The Pokemon Company於Twitter 發帖，表示正聯同騰訊（0700）旗下的天美工作室合作開發多人線上戰鬥競技場(MOBA)類遊戲Pokémon Unite。另外騰訊亦收購馬來西亞影像串流平台iFlix。騰訊跌1.18%，收報485元。
軟銀集團創始人孫正義宣布退出阿里巴巴（9988）董事會。阿里巴巴收報214.6元，跌3.07%。
美國防部將華為等多間企業列為受中國軍方控制企業，中國移動（0941）跌2.9%，收報53.4元。中電信（0728）收報2.19元，跌3.52%。中車（1766）收報3.16元，跌2.46%。
國美零售（0493）及國美金融科技（0628）公布，從微信獲悉黃光裕出獄。公司未有其他額外消息公布。國美零售收報1.48元，跌8.64%。國美金融科技收報1.15元，升5.5%。
合景泰富（1813）宣布，擬分拆旗下物管公司合景悠活在港上市，已遞交上市申請，曾升最多11.58%，是2018年1月02日後最大升幅，今早高見13.88元，是2018年1月29日14.22元後最高。收報13.78元，升10.77%。
雅居樂（3383）宣布，已就分拆旗下從事綠色生態景觀服務，以及智慧裝飾家居服務的雅城上市。收報9.46元，升4.99%
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