初創企業調查機構Startup Genome發布「2020年全球初創企業生態系報告」（Global Startup Ecosystem Report），全球初創生態系統排行榜中，香港排名下跌4位至第29位，落後新上榜的杭州。今年排行榜首五名未有改變，今年首名依然是美國矽谷，其後依次為紐約、倫敦、北京及波士頓。

報告排行榜會按「表現」、「資金」、「聯繫性」、「市場接觸度」、「知識」及「人才」6項進行評分，10分為滿分，香港在「聯繫性」、「知識」及「人才」均只取得1分，與巴西聖保羅一樣，是首30位中，取得最多1分的城市。報告分析稱，香港表現良好，但區域競爭對手比以前更多，而香港的擴展業務人才較少。

報告稱，全球新興經濟體仍然很龐大，創造了近3萬億美元（約23.4萬億元）的產值，與G7經濟體的GDP相當。世界前十大公司中有七家是科技行業，2019年全球的風險投資額接近3000億美元（約2.34萬億元）。但報告提到，科技生態圈仍面臨挑戰，例如約74％初創產值集中在表現最好的10個城市中；全球只有14.1％的初創企業創辦人為女性；外來資金緊縮，例如WeWork及stable等開始步履蹣跚。

報告提到，疫情衝擊初創生產，全球只有約三分之一初創公司沒有裁員，也沒有削減工作時間，而一般初創公司平均要裁員33％。初創企業面臨雙重打擊，消費者需求下降，而風險投資卻在下降，導致資金緊縮，報告發現，每10個創業公司中就有4間只擁有3個月或更短的營運資本。儘管亞洲勢頭仍然向下，但下降速度有所放緩，初創經濟體正在經歷重大轉型。

記者：李哲毅

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