腫瘤醫療股海吉亞（6087）今日公布配發結果，公開發售超購607.56倍，全城共接獲30.4萬人認購，最終上限定價18.5元。海吉亞此次錄得凍資1349億元，加上同期康基醫療（9997）的3092億元凍資，合併凍資額高達約4400億元。

此次共有14.4萬人申請抽一手海吉亞，佔全部認購人數約半，最終約1.3萬人中籤，一手中籤率低至8.8%，較康基醫療更低。抽50手，即總認購金額達約19萬元，便可穩中一手。公司識別1192份重複認購。該股今日下午將會進行暗盤交易，下周一（29日）掛牌。

大戶方面，認購金額超過500萬元的乙組共有約6900人，其中有254人入「頂頭槌飛」，認購金額約為1.12億元。最終每人獲配發99手。國際配售方面則超購24倍。假設超額配股權行使，認購最多的基石投資者高瓴資本將持股3.39%，其次為奧博資本，持股1.36%。

海吉亞經營腫瘤醫院及放射化療中心，旗下有經營或管理10家以腫瘤科為核心的醫院，與15家醫院合作提供放療中心服務。去年全年公司收入錄得10.86億元人民幣（下同），按年增42%；純利錄得3977萬元，按年急升15.5倍。

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