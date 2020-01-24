醫械股康基醫療（9997）今日公布配發結果，公開發售超購988.22倍，全城共接獲41.3萬人認購，成功認購人數則有10萬人。近來IPO凍資記錄屢破新高，康基此次凍資高達3092億元，超越京東（9618），成為今年「凍資王」。

此次共有20.1萬人申請抽一手康基，佔全部認購人數約半，最終約1.8萬人中籤，一手中籤率低至9%。抽90手，即總認購金額達約63萬元，才可穩中一手。公司此次識別686份重複認購，均已遭拒絕。該股今日下午將會進行暗盤交易，下周一（29日）掛牌。

大戶方面，認購金額超過500萬元的乙組共有1.5萬人，其中有376人入「頂頭槌飛」，本金約為1.58億元。最終每人獲配發50手康基。

國際配售方面則超額28.05倍。基石投資者方面，假設超額配股權行使，富達投資將持股公司2.01%，貝萊德基金持股1.56%，清池資本持股1.11%，高瓴資本、Cormorant、奧博資本、Oaktree Funds，分別持股0.67%。禁售期為期6個月。

康基醫療主營微創外科手術器械及配件（MISIA）設計、開發、製造及銷售，器械可用於婦產科、泌尿等外科手術專科領域。截止最後可行日期，公司與內地註冊41種第一類、13種第二類及8種第三類醫械。公司去年全年錄得收入5.03億元人民幣（下同），按年升14%；純利錄得3.27億元，按年升46%。

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