彭博報道，中國國有銀行要求一間在中國展開業務的英國公司下載稅務軟件，但被美國網絡安全公司Trustwave發現有隱藏後門，可以使黑客遠程命令和控制該公司的網絡，事件已匯報美國聯邦調查局。Trustwave拒絕透露上述中國國有銀行名稱。

報道指，下載的軟件名為「智慧稅務」(Intelligent Tax)，用作申報當地納稅，但被Trustwave發現，該稅務軟件安裝完成兩個小時後會下載和安裝被Trustwave稱為GoldenSpy的惡意軟件。

Trustwave網絡威脅檢測和響應副總裁Brian Hussey指，基本上這是網絡門戶大開，有系統級權限，以及完全獨立於稅務軟件網絡基礎設施的命令和控制服務器。Trustwave的研究人員確定，這款惡意軟件連接到中國的一個服務器。

報告指，不知道有多少公司下載這個惡意軟件，也不知道這個惡意軟件的目的或幕後主使。Trustwave表示，操作者顯然有能力進行偵察、橫向擴展和竊取數據，而且GoldenSpy具有APT攻擊的特點。APT攻擊通常與民族國家的黑客組織有關。

Trustwave指，除該英國客戶外，亦知道另一間大型金融機構發生「高度相似的事件」，「可能影響無數在中國經營和納稅的公司，也可能僅針對少數幾個能夠獲取重要信息的組織」，「相信所有在中國開展業務的公司都應調查GoldenSpy的存在，必要時進行補救」。

Trustwave表示，在發現惡意軟件後向該稅務軟件的開發商航天信息發出警報，未收到回覆。Hussey指，周三已向聯邦調查局報告了調查發現。

報道指，Trustwave的研究人員認為，威脅在2020年4月開始活躍；他們還發現GoldenSpy的其他變種，可追溯到2016年12月。Hussey表示，目前尚不清楚黑客在成功訪問該科技公司網絡後尋找的目標，因為發現之時他們尚未竊取數據。Hussey說，由於該惡意軟件是銀行推薦軟件的一部分，因此目標公司可能會有一種虛假的安全感。

報道指，該惡意軟件有南京辰闊網絡科技有限公司的數字簽名，幫助其繞過了這家英國科技公司的防病毒和安全系統。Hussey說，當Trustwave就此聯繫辰闊科技時，其電子郵件被拒收。

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