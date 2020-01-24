中美角力升溫，恒指未有隨美期、亞股等外圍市場向上，今早低開83點後最多跌187點，半日跌140點或0.57%，報24640點，成交金額537億元；國指跌40點或0.41%，報9895點。

37隻藍籌下跌，聯通（0762）跌2.93%，收報4.31元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌1.92%，收報74.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低50點。

10隻逆市升，獲大行唱好的舜宇（2382）升6.26%，收報127.3元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻16點。

花旗指智慧手機出貨量料將反彈，且舜宇管理層維持2020年展望目標，該行上調2021-2022年盈利預測6%-7%，因需求改善及市場佔有率的潛在提升，上調目標價至160元。而大和亦將舜宇光學科技的目標價提升6.8%至142元，稱長期的有利趨勢仍然存在。舜宇曾升最多6.68%，高見127.8元，是2020年3月11日130.7元後最高。

科技股、生物科技股逆市向上，以下多隻均創上市新高，半日收市表現如下。

科技股金山軟件（3888）收報35.05元，升2.49%；金蝶國際（0268）收報16.72元，跌1.18%；另外，平安好醫生（1833）收報122.2元，升6.26%；微創醫療（0853）收報29.25元，跌0.68%；阿里健康（0241）收報24.05元，升1.48%。

生物科技藥明生物（2269）收報149.4元，升2.68%；百濟神州（6160）收報126.5元，升12.95%；信達生物（1801）收報59.95元，升3.54%；復宏漢霖（2696）收報54.6元，升1.11%；君實生物（1877）收報60.4元，升1%。

沉寂多時的蒙古能源（0276）一度爆升7.09倍，創上市以來最大升幅，曾高見3.48元，創2016年12月初以來高位，收報2.12元，升393%。

美國參議院通過與制裁中國法案，若銀行機構跟參與制定實施港區國安法的中國官員有業務往來，將面臨罰款。匯控（0005）跌0.14%，收報36.95元；恒生（0011）跌0.6%，收報133.6元；中銀香港（2388）升0.41%，收報24.6元。

美國參議員引入《國防授權法案》修正案，如果通過，可能令連續三年未能遵守上市公司會計監督委員會審計程序的中國公司在美國退市。港交所（0388）升0.63%，收報319.8元。

The Pokemon Company於Twitter 發帖，表示正聯同騰訊（0700）旗下的天美工作室合作開發多人線上戰鬥競技場(MOBA)類遊戲Pokémon Unite。另外騰訊亦收購馬來西亞影像串流平台iFlix。騰訊跌1.18%，收報485元。

軟銀集團創始人孫正義宣布退出阿里巴巴（9988）董事會。阿里巴巴收報215.2元，跌2.8%。

美國防部將華為、海康威視、中國移動（0941）、中電信（0728）、中國航空工業集團、中國鐵路建設總公司、中國航天科技工業公司（CASIC）、全球最大的客運火車製造商中國中車（CRRC）（1766）等，列為受中國軍方控制企業。中移動跌1.73%，收報54.05元。中電信收報2.18元，跌3.96%。中車收報3.16元，跌2.46%。

國美零售（0493）及國美金融科技（0628）公布，從微信獲悉黃光裕出獄。公司未有其他額外消息公布。國美零售收報1.51元，跌6.79%。國美金融科技收報1.19元，升9.1%。

今日公布業績公司句括，中國燃氣（0384）收報27.45元，跌0.36%、六福（0590）收報15.6元，升0.645%。

合景泰富（1813）宣布，擬分拆旗下物管公司合景悠活在港上市，已遞交上市申請，曾升最多11.58%，是2018年1月02日後最大升幅，當日升幅為13.47%。今早高見13.88元，是2018年1月29日14.22元後最高。收報13.82元，升11.09%。

雅居樂（3383）宣布，已就分拆旗下從事綠色生態景觀服務，以及智慧裝飾家居服務的雅城上市。曾升最多5.44%，是2020年6月5日後最大升幅，當日升幅為9.08%。今早高見9.5元，是2020年3月18日9.56元後最高。收報9.5元，升5.44%

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