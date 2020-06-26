恒指跌140點，收報24640點，成交金額537億元。美股昨晚尾市拉升1%，日股今早向好，港股則低開後窄幅上落。騰訊（0700）跌1%，回試20小時線，短期支持位在480元附近，手機設備股、互聯網醫療、半導體股份強勢。

現在市況比較分化，大市方面，重磅強勢的騰訊、港交所（0388）、友邦（1299）等累積升幅不少，有必要在高位整固，友邦今早更跌近2%，令大市動力減弱，仍未能衝破25000點大關；另一方面市場熱點不少，尤其是二線科技股、醫藥股、生物科技股等，機會依然不少。

在流動性泛濫下，市場對於科技股的估值都變得進取，有點回到幾年前，大量科技股以超高價上市，而小米（1810）、閱文（0772）都先後回到招股價，下一隻有機會是眾安在線（6060）。

眾安當年群星拱照，本身就由馬化騰、馬雲和馬明哲「三馬」設立，還有軟銀入股。2017年以59.7元招股上市，並且引入軟銀（當年仍是星級投資者）。上市後被受資金追捧，一度高見97.8元直迫紅底股之列。但當年市場的亢奮持續沒多久就逆轉，在內地去槓桿之下，美國也貨幣政策也轉向收緊，沒有了「容易錢」，大家便要看估值，靠憧憬來支撐高價的股份全都大跌，無論是眾安、閱文（0772）還是平安好醫生（1833）全都潛水，大幅低於招股價。

當然，科技股還是有一定基本因素，也透過修改經營模式來加強增長，陸續成功回到招股價，好醫生更是高出超過1倍了。眾安上市時集中做淘寶的貨運險和旅遊保險，集團基於自身金融科技不斷擴闊至更多類型的保險產品，而疫情更推動其無接觸的在線銷售更火爆，今年1至5月保費收入按年升16.6%至53.5億元。

坦白說，科技股應如何估值誰也說不準，重點其實是流動性有多泛濫。在當前環境下，只要業務有增長，有故事可講，甚至有機會取代原來霸主，走勢對版的都可投機性買入。眾安今早升破大雙底頸線，能否真的回到招股價不好說，但至少資金正在追捧中，短線仍會以反覆上升為主。

張兆聰

明報首席評論員