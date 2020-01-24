美股向上，但中美角力升溫，從華為到參議院法案均有不利消息，恒指今早低開83點或0.34%，報24697點，成交金額38億元；國指今早低開56點或0.58%，報9879點。

舜宇（2382）升3.01%，報123.4元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌3.6%，報4.28元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.79%，報76.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；騰訊（0700）跌0.9%，報486.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低24點。

美國參議院通過與香港國安法相關的制裁中國法案，若銀行機構跟參與制定實施香港維護國家安全法的中國官員有業務往來，將面臨罰款。該法案業已提交眾議院審議。銀行股匯控（0005）升0.14%，報37.05元；恒生（0011）跌0.97%，報133.1元；中銀香港（2388）跌1.22%，報24.2元。

美國參議員引入《國防授權法案》修正案，如果通過，可能令連續三年未能遵守上市公司會計監督委員會審計程序的中國公司在美國退市。港交所（0388）升0.57%，報319.6元。

The Pokemon Company於Twitter 發帖，表示正聯同騰訊（0700）旗下的天美工作室合作開發多人線上戰鬥競技場(MOBA)類遊戲Pokémon Unite。另外騰訊亦收購馬來西亞影像串流平台iFlix。騰訊開市報486.4元，跌0.9%。

軟銀集團創始人孫正義宣布退出阿里巴巴（9988）董事會。阿里巴巴開市報217元，跌1.99%。

美國防部將華為、海康威視、中國移動（0941）、中電信（0728）、中國航空工業集團、中國鐵路建設總公司、中國航天科技工業公司（CASIC）、全球最大的客運火車製造商中國中車（CRRC）（1766）等，列為受中國軍方控制企業。中移動開市報54.2元，跌1.45%。中電信開市報2.23元，跌1.76%。中車開市報3.24元，無升跌。

國美零售（0493）及國美金融科技（0628）公布，從微信獲悉黃光裕出獄。公司未有其他額外消息公布。國美零售開市報1.64元，升1.23%。國美金融科技開市報1.16元，升6.4%。

今日公布業績公司句括，中國燃氣（0384）開市報27.9元，升1.27%、六福（0590）開市報15.5元，無升跌。

合景泰富（1813）宣布，擬分拆旗下物管公司合景悠活在港上市，已遞交上市申請，聯席保薦人為農銀國際及華泰金融。開市報13.72元，升10.28%。

翠華（1314）再發盈警，預計今年3月底止全年將蝕3.2至3.3億元，較早前預計的1.6至1.8億元大增約一倍。開市報0.315元，無升%。

雅居樂（3383）宣布，已就分拆旗下從事綠色生態景觀服務，以及智慧裝飾家居服務的雅城上市，向聯交所遞交上市申請表格（A1表格），倘落實，合資格股東將獲雅城股份的保證配額。開市報9.21元，升2.22%。

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