美股向上，港股ADR則跌172點或0.7%，報24608點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.96%，折合報486.11元；匯控（0005）升0.8%，折合報37.3元；建行（0939）跌1.44%，折合報6.13元。

北水南下續休市。美期向下，道期現跌0.3%，納期跌0.09%。日股升0.92%，韓股升0.75%，澳股升0.86%。

今日焦點股份可留意：

美國參議院通過與香港國安法相關的制裁中國法案，若銀行機構跟參與制定實施香港維護國家安全法的中國官員有業務往來，將面臨罰款。該法案業已提交眾議院審議。留意銀行股。

美國參議員引入《國防授權法案》修正案，如果通過，可能令連續三年未能遵守上市公司會計監督委員會審計程序的中國公司在美國退市。留意港交所（0388）。

The Pokemon Company於Twitter 發帖，表示正聯同騰訊（0700）旗下的天美工作室合作開發多人線上戰鬥競技場(MOBA)類遊戲Pokémon Unite。另外騰訊亦收購馬來西亞影像串流平台iFlix。

軟銀集團創始人孫正義宣布退出阿里巴巴（9988）董事會。

美國防部將華為、海康威視、中國移動（0941）、中電信（0728）、中國航空工業集團、中國鐵路建設總公司、中國航天科技工業公司（CASIC）、中國中車（CRRC）（1766）等，列為受中國軍方控制企業。

國美零售（0493）及國美金融科技（0628）公布，從微信獲悉黃光裕出獄。公司未有其他額外消息公布。

今日公布業績公司句括，中國燃氣（0384）、六福（0590）等。

合景泰富（1813）宣布，擬分拆旗下物管公司合景悠活在港上市，已遞交上市申請，聯席保薦人為農銀國際及華泰金融。

翠華（1314）再發盈警，預計今年3月底止全年將蝕3.2至3.3億元，較早前預計的1.6至1.8億元大增約一倍。

雅居樂（3383）宣布，已就分拆旗下從事綠色生態景觀服務，以及智慧裝飾家居服務的雅城上市，向聯交所遞交上市申請表格（A1表格），倘落實，合資格股東將獲雅城股份的保證配額。

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