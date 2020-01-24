美國感染病例創月內最大單日增長，德州暫停下一階段經濟重啟，市場憂慮經濟復蘇進程受影響，道指低開80最多曾挫236點，不過，美國聯儲等監管機構放鬆「沃爾克規則」，銀行或能騰出約400億美元資金，加上銀行業在年度壓力測試中表現良好，即使儲局宣布至少到三季度末，美國前幾大銀行都不能提高派息或回購股票，但銀行股仍能推動大市向上，道指最多曾升323點。

中美方面，美國參議院通過與香港國安法相關的制裁中國法案，若銀行機構跟參與制定實施香港維護國家安全法的中國官員有業務往來，將面臨罰款。該法案業已提交眾議院審議。另外，美國參議員引入《國防授權法案》修正案，如果通過，可能令連續三年未能遵守上市公司會計監督委員會審計程序的中國公司在美國退市。

道瓊斯工業平均指數收漲299點，升幅1.18%，報25745點。標普500指數收漲33點，升幅1.1%，報3083點。納斯達克綜合指數收漲107點，或1.09%，報10017點。

高盛升4.59%，報207.1美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而波音跌1.02%，報174.88元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報364.84元，升1.32%，谷歌母公司Alphabet收市報1441.1元，升0.58%，亞馬遜收市報2754.58元，升0.73%，Facebook收市報235.68元，升0.7%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.72%，報359點。德國DAX指數收漲0.7%，報12177點；法國CAC 40指數漲0.97%，報4918點；英國富時100指數收漲0.39%，報6147點。