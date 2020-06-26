港股假期前周三整體缺乏方向，略為偏軟，但新經濟概念仍炒得火熱。疫情惡化、經濟復蘇無期，投資氣氛再受打擊，但除非在政策上出現轉變，否則熾熱的炒風料只會收斂而不會被撲滅。

恒指周三高開後最多升163點，之後反覆偏軟，以近全日低位收市，收報24,781點，跌125點或0.50%；國指跌0.57%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.03%、0.43%，小型股繼續向好。大市成交1154億元，與60天平均相若，交投平穩。

據《明報》港股數據庫，周三升跌比率39比61，升逾3%佔上升股份近兩成，跌逾3%佔一成多；陽燭對陰燭為32比68，大市普遍下跌但沽壓不大。

行業表現可反映整體缺乏方向，本報數據庫追蹤的30個行業，大部分變幅（升或跌）小於1%，整體有六成下跌，能源及相關行業跌逾2%表現最差，其次中資電力、農業、內房及物管行業跌逾1%。

內房及物管行業跌幅居前，部分受到物管股沽壓拖累所致。大約兩個星期前提到，部分熱炒的物管股走樣，如中海物業（2669）、保利物業（6049）先後跌穿50天線，前者試20周線喘定，後市仍在下試20周線；龍頭碧桂園服務（6098）、雅生活（3319）在高位上落，行業尚未擺脫調整、整固格局，現階段吸納要望中長線。

科技器材升近3% 跑贏一眾行業

上升行業中，科技器材升近3%、有九成股份上升，跑贏一眾行業；其次教育、紡織及服飾、醫藥保健的行業升約1%，各只有五六成股份上升。小米（1810）急升9%，但受制14元高位阻力，宜待突破或回調吸納，低收13.3元止蝕（詳看《技術取勝》）；至於周一提到的瑞聲（2018）已升抵50元，可開始獲利。

值得一談的是醫藥保健行業，周三表現看似平平，但B類生物科技股炒得熱火，不少破頂，醫療股威高股份（1066）母公司輕微折讓配售減持，股價企穩，微創（0853）擬配股集資，股價大漲創新高，上周提到的麗珠醫藥（1513）整固再創新高，中小型醫藥股已蠢蠢欲動，綠葉製藥（2186）可以留意。

綠葉專注腫瘤藥、中樞神經治療領域，也涉足心血管、消化與代謝藥物，業務覆蓋中國、美國、歐洲及日本等國家；截至去年底在中國擁有42種處於不同開發階段的在研產品，在美國、歐洲和日本亦擁有15種在研產品。集團今年2月完成收購山東博安，更為佈局生物藥領域及未來增長動力奠定基礎。

股價方面，綠葉與其他中小型醫藥股如聯邦製藥（3933）、中國中藥（0570），6月以來的走勢持續改善，聯邦製藥遭大股東減持，觸發調整，綠葉仍處低位，預料不會在財務方面有太大動作。綠葉上周急升，高見5.4元回調，初步守5元水平，可小注吸納，短線上望5.5元，可設低收10天線約4.8元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]