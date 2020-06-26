美股周三晚大跌，納指也瀉2%，疫情在美國多個州份惡化是一個原因，同時歐美爆發貿易戰，本欄假期前已指出月底前會有半年結股債再平衡的沽壓，同時技術上也有整固需要。騰訊（0700）升破500元後倒跌1.3%，短線走勢利淡，但大勢向上。心動（2400）配股後下跌5.9%，一度失守配股價29.9元，可趁低收集博重展升浪。

美國疫情惡化，得州、亞利桑那州及加州均出現感染數字新高。更重要的是，29個州份的基本傳染數（R-number）高於1，即每名受感染人士會傳染多於1人，令確診數字不斷上升。更重要的是住院率也急速上升，令此前將感染數上升全因檢測增加的希望幻滅。美股急挫，是否因為擔心第二波疫情殺到？有可能。但以納指、雲計算、軟件、遙距工作等概念股全都受壓，基本上所有板塊都下跌，更大原因是臨近半年結鎖定利潤，同時也有股債再平衡的影響。

臨近半年結鎖定利潤 美股急挫

如果以日線圖陰陽燭來看，納指高位似乎出現了轉勢信號，騰訊突破500元、創新高見505元後倒跌收市，也顯示出高位獲利意欲很強。但今年股市一路上升，經常都出現震盪引發轉勢的擔憂，但原來全都是入市的機會。較為準確的可以參考小時圖保歷加通道，一般會於通道底部有很強的支持，而強勢股更於20小時線便找到支持，很快又再向上。納指周三晚就在通道底部回穩，但執筆時期貨小幅下跌，且看昨晚能否守住。騰訊20小時線則處於485元，底部則為458.4元。

心動以先舊後新方式配售2609.42萬股，每股作價29.9元，集資淨額7.67億元。每股作價較前收市價折讓9.4%，配售股份相當於擴大後股本之5.75%。心動公司表示，集資所得款項擬用於為TapTap的進一步發展及一般公司用途提供資金。公司旨在通過開發第一方遊戲、豐富TapTap中的內容和改進內容推算法，以提升TapTap的知名度、用戶參與度及忠誠度。

心動高價配股獲承接 或有後着

TapTap是心動的最大賣點，該遊戲平台模式上與Steam高度相似，都是依靠社區+產品的模式逐步崛起的，聚集遊戲玩家、進行遊戲分銷、測評、推廣等，有人稱之為遊戲的「小B站」。平台目​​前已有近7億次遊戲下載、5.75億遊戲關注及超過1000萬的遊戲測評，目前已經是中國手遊市場權威測評參考之一。TapTap營收佔集團收入比重，由2016年僅約2%，到2018年已達到15%，增長非常快速。從股價角度看，心動上市不足一年已翻了兩番，升幅驚人。平台究竟價值多少，其實無人知道，也很視乎平台發展進度，但要留意，集團過去並不需要投入大量資金發展TapTap，加上去年底又已上市集資，不見得有迫切需要配股。筆者的看法是，要麼集團正計劃大搞，為股價帶來持續動力，要麼是高位配股後，會將股價進一步炒高，即內地所謂的市值管理。

基本因素看，手遊市場基本上是騰訊和網易天下，五大企業共佔整體市場77%，心動市佔率不足1%，估值卻較騰訊高，其實並不合理。但就在股價升至高位，還有投資者願意以此不合理估值買入5.75%股份，筆者相信一定有後着，不妨小注投機買入，若股價大幅低於配股價便止蝕。

[張兆聰 還看今朝]