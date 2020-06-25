美國經濟活動重啟，助申領失業救濟人數逐漸下滑。上周的首次申領失業救濟人數降至148萬人，較對上一周輕微減少6萬人。不過減幅比預期少，分析師原預期首次申領人數可降至130萬。除了恒常的失業救濟申請，為自僱人士等而設的「大流行失業援助（PUA）」計劃也收到72.8萬宗新申請。過去3個月，申領救濟的數字緩慢下降。在截至6月13日當周，至少已連續兩周申領救濟的持續申領失業救濟人數降至1950萬，相當於勞動人口的13.4％，較前一周下降0.5個百分點。

最新公布的美國首季GDP終值，確認為收縮5%，符合分析師預期，是2008年第四季以來最嚴重的萎縮。由於上季數值僅反映3月最後兩周防疫封鎖措施的影響，料第二季的經濟收縮幅度更大。但近期的經濟數據已有所好轉。美國耐用品訂單在4月大跌18.1%後，在5月大幅反彈15.8％，較分析師預期高出近5個百分點。扣除運輸設備的耐用品訂單在4月下降8.2％後，在5月增長4％，較分析師預期高出1.5個百分點。

美股低開後倒升。道指早段曾跌200點，但其後又倒升約100點。目前報25540點，升94點。標指及納指均微升0.1%。

申領失業救濟的數據發布前，美國南部和西部多個州份的疫情惡化，可能妨礙甚至逆轉經濟重啟的進度。自疫情於3月在美國爆發以來，已有超過4700萬美國人首次申領失業救濟。美國梅西百貨（Macy's）透露，將裁減約3900個企業及管理層職位，以節省成本，應對疫情對零售業的長期影響。