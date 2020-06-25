「走？一家大細有老有嫩，去得邊度？」

限聚令一放寬，中環的酒吧又再次興旺起來，只因大家的Happy Hour癮已被壓制得太久。這天，同事們不甘後人，相約收市後到樓下的酒吧喝一杯。當然，近日因國安法而掀起的移民熱，也是高腳枱旁必定會提及的話題。

「最大問題係，究竟你有幾大決心一定要移民？」移民首推財力，40來歲的同事A，是席間其中一個如果想走，應該有能力移民的人，有樓有車有老婆有仔女，是典型的香港中產家庭，當然任職投行的收入會比一般人更高。「『相信政府，唔怕！』當然係傻人先相信嘅廢話，但我唔覺得國安法會搞到我哋呢啲平民，如果唔係去到生命財產受威脅嘅地步，點解要走？」同事A邊說邊做著大媽們的V字手勢，惹得眾人紛紛發笑。

同事A的想法，是身邊不少典型中產的政治取向：心內不齒政府的所為，亦不相信強權與港共對國安法的承諾，心態上是偏黃的；不過口裡說不，但身體卻沒有計劃作出絲毫改變，繼續上班、繼續搵食，更害怕社會不穩定影響到手持的資產價格，行為上是偏藍的。不過，生活在極資本主義的香港，你卻很難怪他們，特別是有家庭負擔的人，就算對政府心懷不滿，又如何叫他們去為抗爭而作出犧牲呢？

「正因為有小朋友，所以先要搵路走！」同事B鋪路移民已經鋪了好幾年。直接移民英國花費甚高，他聽從移民顧問的建議，先找個東歐小國進行投資移民，國籍到手再遷移到英國。雖然英國脫歐曾令他怯過一怯，但及後聽說問題已獲解決。「搵錢，當然係香港好，但你唔會想小朋友將來生活喺呢度，唔好講咩洗腦國民教育，只係呢度由細競爭到大，能力稍有不足就會被淘汰，已經大大影響到小朋友成長。你點知自己仔女嘅能力，係咪一定應付到競爭？如果係注定要被淘汰，倒不如早啲去接受另一套教育制度。」

移民的決定，從來都不容易，財力只是門檻，就算有錢，能否在新地方重新展開生活，也是需要考慮的因素。有錢到可就此退休，當然到何處也沒有分別；但錢若只夠移民，移居當地後仍要找工作賺錢維持生計，找不找到工、找甚麼工、收入有多少，就成為三個移民前必須要找到答案的難題。若有子女的，學業能否銜接？會否追不上進度？突然變成全外語授課能否適應？若有父母在堂，能帶走父母同時移民的例子少之又少，如何安排他們的留港生活？牽一髮動全身，移民需要深思熟慮，倒不是一句不滿政府、不滿國安法，就可瀟灑地、不帶走一片雲彩地離開。

「外國制度、外國教育，唔駛講都知比香港好，但呢個決定真係好難做。我認我市儈，咩都以錢行先，但好老實一句，我哋去到外國，可以做啲乜？」同事A回應說。「睇睇各個移民熱點，台灣，經濟差到不得了，就算肯減薪一半，都未必搵到我哋熟悉嘅金融工作；日本南韓，言語不通，揀都唔輪到我揀。新加坡係有些少機會搵得返人工差唔多、性質都差唔多工作嘅地方，但新加坡咪又係假民主，同香港有乜分別？」同事A連珠炮發，忍不住要呷一口酒回回氣。「歐美當然係夢想移民地，但撇開夠唔夠錢去，而家呢個後武肺時代，人人反華， 外國人分唔清你係中國人定香港人，而且嗰邊都講緊反種族歧視，你覺得我哋去到真係有運行？」

「逃恥。」一直未有發聲的同事C，突然爆出這兩個字，令正激烈討論的眾人為之愕然。同事C是席間最不用擔心移民的人，因為他本身有加拿大國籍，小時候在97前隨父母移民加國，千禧年前後回流本港讀書、工作至今。若留港生活不如意，只要買張機票，就可以在另一國度展開新生活，羨煞旁人。「走是逃恥，不走，也是另一種逃恥。」同事C的說話猶如佛偈，令大家摸不著頭腦。

逃恥，我所認知的逃恥，是女神結衣BB年前主演的日劇，全稱為《逃避雖可恥但有用》，劇情大致是講述日本大學生難搵工，被辭退的結衣只好屈就為家傭，以「契約婚姻」的形式，替一位獨居職業男管理家務衣食，並漸生情愫。看這內容，幾乎與移民毫無關係，難道他的意思，是指移民只是逃避，但無計可施下，這是唯一有用、達致自由生活目的的方法？

「世上無樂土，外國嘅生活，並無好多人生活中咁理想，搵食艱難、生活枯燥，係當年我父母返嚟香港嘅原因，而我肯定呢個決定無做錯。」同事C以過來人身份侃侃而談，格外具說服力。「其實你哋講得無錯，有錢唔駛做嘅，去邊度生活都不成問題；而乜都冇嘅人，由於機會成本低，亦可以話走就走，只不過無錢，人哋唔歡迎你啫。高不成、低不就嘅我哋，先係最難走，為咗仔女好想走，但為咗錢又唔敢走，於是說服自己，就算強權點專制、點樣將民主自由越收越緊，都盲目咁催眠自己唔關我事，唔通唔係逃避？」

「不如幻想吓，如果呢刻英國真係俾有BNO嘅人居英權，但要求3年內要移居當地，你覺得有幾多人會走？」80後香港出生的人，大部分都持有BNO，但要我就此決定離開，卻顯然不易。「或者，可能最終走嘅人，只係得一兩成。好多香港人成日都話想走，但喺搵錢面前，好多人都只係講吓。始終今日嘅香港，危機感冇97前、啱啱經歷過六四事件後咁沉重，我父母當年覺得回歸係世界末日，所以先『的起心肝』移民。」誠然，身邊不少中產朋友，覺得只要不理政府、不討論政治，就可以生活如常，缺乏末日感，令逃避成為了常態。

「逃避雖然可恥，但逃避同政治相關嘅所有議題，專心搵錢卻是有用的，最起碼在照顧家庭上，肩負起應有責任。」同事A及B不禁點頭，似乎說到他們心坎裡。「其實，強權咪就係睇死香港人呢一點囉！唔通佢哋真係相信，若果有得揀，支持政府支持國安法會係多數？不過，普羅大眾有得揀咩？或者有得揀嘅，只有努力做嘢交多啲稅，又或者頹廢唔做嘢拎綜緩等政府養。」

說到悲觀處，連手中的一杯酒，也幾乎喝不下了。

羅仕揚

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