澳洲航空(Qantas)計劃集資不超過19億澳元（約101億港元）(下同)，並裁員至少6000人，因為新冠疫情沒有緩和跡象。同時，亦將停飛約100架飛機，持續時間約12個月。公司亦預料今年業績至少持平。

澳洲航空發表其3年計劃，將對機隊和其他成本進行調整、進行重組及集資，目標是在三年內帶來150億元的收益，並通過提高整個集團的生產率，使2023財年起每年節省10億元的持續成本。

計劃包括，在各個部門裁員至少6000人；繼續讓15000名員工（特別是與國際業務相關的員工）停工，直至恢復航班；立即淘汰澳航剩餘的六架747客機，較計劃提前六個月；停飛約100架飛機12個月（有些會更長），包括大多數國際機隊。預計大多數飛機將最終恢復服務，但某些租賃飛機可能會在到期時歸還；推遲A321neo和787-9機隊的接收。預計上述措施可節省10億元成本，大部份可於2021財年實現。

行政總裁Alan Joyce表示，澳航短期內將把公司定位為小型的航空公司，預計未來數年收入將會大大降低，認為大多數航空公司都必須重組才能生存，這也意味著將通過更精簡，更具競爭力的方式來生存。

Alan Joyce表示，對未來基本上持樂觀態度，認為國內市場的復蘇速度可能最快，而疫情前，三分之二的收入來自國內市場。

19億元集資計劃方面，當中13.6億向機構配售，餘額向股東配股，發行價3.65元，折讓約12.9%，配售股份約3.727億股，佔經發行股本的25%。

員工計劃方面，目前29000名員工中，料到7月底將有8000人復工，年底隨內陸線重開，將增至15000人左右，預計國際線恢復後，2022年6月將增至21000名。而裁員計劃中，由於飛行活動減少，至少有1,450個工作流失，主要是非營運的公司職位；地勤方面，由於較少的飛行活動，整個機場，行李搬運，停機坪運營至少損失1500份工作；機艙乘務員方面，由於淘汰747飛機和飛行活動減少，至少造成1050名工作人員流失，7月開始，還將有另外6900名乘務員停職；工程人員方面，由於淘汰747，較少的飛行活動（尤其是寬體機隊）和從捷星紐卡斯爾基地進行的工作重新分配，裁員至少630人。

業績方面，澳航預計，雖然下半年收入大減，但上半年稅前利潤強勁增長，預計全年業績將在盈虧平衡與稅前基本利潤之間。澳航貨運在強勁的電子商務增長的推動下表現強勁，並且有望繼續增長。

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