美國新冠病例再度激增引發擔憂，佛羅里達州和加州單日新增病例均創新高，而紐約州、新澤西州和康涅狄格州將要求來自新冠病毒疫情熱點地區的訪客隔離14天，以免引起當地疫情復發。美股下挫，道指低開163點後，曾跌最多859點或3.29%，是2020年6月11日後最大跌幅，當日跌幅為7.07%。早前創新高的納指亦曾跌最多2.85%。另外美國原油庫存連續第三周增多，達到紀錄新高，亦拖累紐約原油期貨周三下跌5.9%至一周低點。

道瓊斯工業平均指數收跌710點，跌幅2.72%，報25445點。標普500指數收跌80點，跌幅2.59%，報3050點。納斯達克綜合指數收跌222點，或2.2%，報9909點。

波音跌5.96%，報176.69美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低76點，而輝瑞跌1.77%，報32.19元，拖低道指跌幅最小，拖低3點。

科技股方面，蘋果收市報360.06元，跌1.76%，谷歌母公司Alphabet收市報1432.7元，跌2.13%，亞馬遜收市報2734.4元，跌1.08%，Facebook收市報234.02元，跌3.39%。

歐洲STOXX 600指數收跌2.79%，報357點。德國DAX指數收跌3.44%，報12093點；法國CAC 40指數跌2.92%，報4871點；英國富時100指數收跌3.11%，報6123點。