國際貨幣基金組織（IMF）公布6月全球經濟展望，將今年全球經濟GDP預測，由4月時的倒退3%，下調至倒退4.9%，同時明年GDP反彈幅度亦下調0.4個百分點至5.4%。IMF將今年和明年的中國GDP增長，較4月時下調0.2個和1個百分點，至1%和8.2%，同時將美國今年GDP跌幅擴大2.1個百分點至8%，明年GDP升幅減少0.2百分點至4.5個百分點。

IMF指，新冠肺炎對今年上半年的經濟活動損害比預期的要大，而且預計復蘇將比早前預測更為緩慢。經濟增長預測仍然有高於預期的不確定性，主要基於疫情變化。IMF認為，繼續需要封城防疫的經濟體，應繼續通過大規模、針對性的經濟政策，減少家庭和企業收入受到影響。對於已重啟的經濟體，隨着經濟復蘇，應以政策刺激需求增長，減低受疫情影響而收縮的行業。IMF亦呼籲各國合作，解決科技和貿易問題的對立，以幫助經濟從疫後復蘇。

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