世界華文媒體（0685）公布截至3月底的第四季業績，期內收入約384.57萬美元（約3000萬港元），按年減少29.2%；虧損約179.4萬美元（約1399.3萬港元），去年同期虧損約1903.6萬美元（約1.48億港元）。

分部收入方面，出版及印刷收入約3376.5萬美元（約2.63億港元），按年減少約25.9%，稅前分部虧損約23.4萬美元（約182.5萬港元）；旅遊及有關服務收入約469.2萬美元（約3660萬港元），按年減少46.0%，稅前分部虧損約113.7萬美元（約887萬港元）。

集團指，新冠疫情大規模爆發令全球陷入危機，各國紛紛實施禁閉或行動管制措施，環球經濟面臨並將持續萎縮，儘管馬來西亞及香港等世界各地政府相繼推出消費刺激方案，惟消費者需求仍然疲弱，預期下一財政年度將極具挑戰。

集團已採取措施精簡旅行團業務，確保其具備所需資源渡 過疫情難關並可於國際旅遊恢復後重投運作。 同時，集團將繼續針對所有業務部門實施審慎成本控制，並加緊努力以進一步提高營運效率及效能。

其他報道：

中信國際電訊旗下澳門電訊去年賺10億元

金管局再沽39.53億港元 日內第二次

WeChat Pay HK再推轉帳優惠 派10元利是贈5元現金劵

李嘉誠李澤鉅父子再斥6273萬元增持長實

博雅互動首季少賺70%

保利置業料中期純利跌75至85%

Microsoft 5G IoT Makerspace開幕 數碼港：促初創與知名科企合作

太陽城旗下會安南岸項目6月下旬試業

高偉電子發盈喜 料中期溢利明顯改善

印度民眾籲抵制中國手機 小米：不太影響公司業務

匯控杜嘉祺：將進一步投資中國業務 涵蓋財富管理及保險服務

周年茂料終止空置稅有利樓市平穩發展

騰訊創新高後倒跌 恒指跌125點 多隻生物科技、藥股破頂