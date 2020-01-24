Microsoft聯同數碼港以及香港電訊（6823）為Microsoft 5G IoT（物聯網，Internet of Things） Makerspace揭幕，香港電訊指，Microsoft 5G IoT Makerspace旨在激發和推動香港初創團隊運用香港電訊的5G網絡和Microsoft技術探索和試驗其IoT解決方案。Microsoft香港區域科技長許遵發表示，幾乎所有消費電子產品、家用電器和工業裝置在10年內都將連接到互聯網，而IoT能改善大眾的日常生活，並讓企業得以重新構思及徹底進行業務轉型，以全新的業務模型來提升競爭力。麥肯錫全球研究所（McKinsey Global Institute）的研究顯示，IoT 和隨之而來的數據增長每年將帶來 11 萬億美元經濟效益，佔全球經濟11%，而隨著香港和全球進入 5G 時代，IoT 將成為智能裝置持續增長的重要基礎，並預計今年年底前亦將有200億個互聯裝置，可見IoT 應用將成就業務轉型，為企業創造巨大的商機。

香港數碼港行政總裁任景信指，數碼港的其中一個目標是促進初創與知名科技公司合作，而Microsoft 5G IoT Makerspace的成立便是一個很好的例子，能夠提升初創公司的競爭力，同時為雙方創造協同效應。

記者：謝諾文

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