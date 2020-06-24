匯豐中國在其微信公號發文指，匯控（0005）主席杜嘉祺近日參加上海市市長國際企業家諮詢會議（IBLAC）年中視頻會，會上杜嘉祺與其他跨國公司顧問，共同與上海市委書記李強、代市長龔正及其他市領導，就如何有效應對全球經濟形勢變化、搶抓上海未來發展機遇、提升城市現代化治理水平等議題進行討論。

匯豐稱，在回答吳清副市長關於如何進一步提升上海國際金融中心能級的問題時，杜嘉祺表示，過去數十年來，上海令人矚目的發展極大程度上得益於對新思想的開放態度、對市場化的堅定承諾、對基礎設施的大力投資以及與商業機構之間的密切合作，上海促進外商投資的新舉措將為跨國公司帶來更多業務機遇。

展望未來，杜嘉祺表示，匯豐將進一步投資中國內地業務，包括在財富管理和保險服務領域打造成為更具領先優勢的外資金融機構，同時也將繼續支持上海未來的發展。該行在文中亦指「長期以來，匯豐始終積極支持和參與中國的改革開放，並將一如既往地為上海國際金融中心建設，和中國經濟的可持續發展做出自己的貢獻」。

記者：溫藹紅

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