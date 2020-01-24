騰訊創新高後倒跌 恒指跌125點 多隻生物科技、藥股破頂
文章日期：2020年6月24日 16:29
騰訊（0700）創新高後回吐，恒指亦高開低收，今早高開127點後最多曾升163點，尾市跌幅擴大至136點，收市跌125點或0.5%，報24781點，成交金額1154億元，較上日減少3.36%；國指跌56點或0.57%，報9936點。
38隻藍籌下跌，中信（0267）跌2.61%，收報7.47元，是跌幅最大的藍籌。騰訊今早創上市新高505元後，收市倒跌1.33%，收報490.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低36點。
11隻藍籌上升，瑞聲（2018）升5.44%，收報49.45元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升0.93%，收報75.6元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點。
科技、生物科技、藥股受追捧，多隻創上市新高，包括美團（3690）、金山軟件（3888）金蝶國際（0268）、阿里健康（0241）中芯（0981）、網易（9999）、 藥明生物（2269）、信達生物（1801）、藥明康德（2359）、君實生物（1877）、啟明醫療（2500）、中生製藥（1177）、微創醫療（0853）、春立醫療（1858）、康德萊醫械（1501）等。
國美（0493）創辦人黃光裕傳已出獄，國美曾升最多24.64%，收市升17.3%報1.62元。國美金融科技（0628）曾升最多68.92%，收升47.2%，報1.09元。
國泰（0293）表示，現時已有8成合資格員工同意參與第二輪無薪假計劃。國泰收報7.74元，跌1.4%。
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