金管局去年成立金融學院，目標是為金融業培育人才，推動貨幣及金融研究。金融學院最近進行一系列傑出領袖專訪，「頭炮」正是港交所（0388）主席史美倫，分享她如何應對風險，以及她對性別平等、自己工作生涯的經驗。

史美倫表示，今次香港面對的危機與以往有所不同，因為根源不在金融環節。去年發生的社會事件，逐漸演變成金融危機，它考驗的更多是持續運作預案，要如何確保員工安全及市場能夠運作有序，這需要依靠員工。其後香港遇上新冠肺炎爆發 ，員工的健康和安全則是首要考慮。她指，港交所關注的重點並不是可能出現的崩潰狀況，或對金融市場的影響，因為已經熟習了持續運作預案，而現時面對的第三個因素是中美關係緊張，這當然是無法控制。

史美倫談到領導風格時提到，香港很多基層員工即使不同意上司的指示，也不願意表達自己的意見，她認為這也是一種領導風格，只要領導者真心希望在決策前聆聽意見，訊息很快就會傳達到管理層裡。

作為女性領導層，史美倫說她算是幸運的一群，她畢業後在美國開始工作，同一時間有大量女性投身業界，當時歧視是一種禁忌，令她在工作上沒有遇到很大困難，直到她回港工作時已是職業生涯的中段，亦從未覺得被歧視。

史美倫表示，港交所正努力提倡性別平等，例如鼓勵公司在考慮委任董事時，在候選人名單加入至少一名女性。她認為給予新人機會很重要，如果一直只著重是否有董事會經驗，那女性只會一直無法獲得機會。

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