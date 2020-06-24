匯豐今公布調查，發現近七成港人每年最少投資兩次，相對下新加坡僅得四成；同時有接近三分之二（66%）港人通過電腦或智能手機在網上進行短期投資，而透過數碼渠道作長期投資和設立月供投資計劃的港人，分別超過七成（75%）和五成（56%）；相比之下，僅得少於五分之二的新加坡人，透過數碼渠道進行過短期（39%）或長期（33%）投資，反映港人更善於靈活運用數碼工具作投資理財。

有關調查是匯豐委託獨立調查公司YouGov在今年4月，透過網上問卷訪問1,037名，18歲或以上的港人，旨在研究香港、新加坡和英國客戶對電子銀行服務的使用情况。調查發現，三成港人會親身申請信用卡或信用透支服務；約四成（37%）長線投資者表示會選擇分行或與投資顧問面談等傳統銀行渠道。

新冠病毒疫情持續，更多港人均採用數碼渠道作投資交易指示。該行指出，匯豐香港今年首季數碼零售銷售總額按年增加63%，而今年首五個月，該行數碼渠道的每月平均股票交易額，較去年增長超過五成。此外，匯豐於年初推出「靈活智投」至今已有數千名用戶使用，當中逾半（54%）為千禧世代，而傳統單位信託基金的投資者中僅有6%千禧世代。

調查亦顯示，只有61%港人表示會透過手機應用程式查看賬戶餘額，較新加坡的75%為低；另外僅50%港人會使用流動支付或轉賬，低於新加坡的67%，或反映香港銀行客戶以數碼渠道處理日常理財方面，則未如新加坡普及。匯豐香港近年不斷推出數碼銀行服務，該行指出，其手機開戶服務自去年12月推出以來深受歡迎，今年5月該行手機開戶申請數目按月錄得約25%增幅，超過九成為40歲以下新客戶（93%）。

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