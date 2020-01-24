《Sensor Tower》發表報告指，騰訊（0700）有份開發的《Call of Duty: Mobile》上架短短8個月已經錄得2.5億下載次數，吸金約3.27億美元（約25.5億港元）。《Call of Duty: Mobile》在美國廣受歡迎，錄得近4500萬次下載，佔約18%，冠絕全球，印度是第二位，而巴西排名第三。

報告稱，《Call of Duty：Mobile》的用戶支出在2月起急速上升，5月吸金達5300萬美元（約4.1億港元），自1月以來增長約62%，是有史以來收入第二高的月份，僅次於2019年10月剛上架的時候，當時吸金接近5500萬美元（約4.29億港元），報告稱，玩家支出的增加與新冠肺炎疫情下全球封鎖措施時間點吻合，更多玩家被逼留家。

現時美國玩家貢獻最多《Call of Duty：Mobile》收入份額，涉近1.34億美元（約10.5億港元），佔約41%。日本排行第二，而巴西排行第三。

記者：李哲毅

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