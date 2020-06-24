【有片：選股王】綠葉料數年將推多項藥品 不妨小注吸納
文章日期：2020年6月24日 12:51
港股今早先升後回順，恒指高開後最多升163點回軟，曾經倒跌，半日收報24921點，升13點；大市半日成交637億元。
昨創新高的騰訊（0700）和美團（3690）高位靠穩，資金追落後阿里巴巴（9988），股價升逾1%，網易（9999）、京東（9618）升逾2%；手機及部件股做好，小米（1810）升近9%，舜宇（2382）、瑞聲（2018）升4%、5%。半導體中芯（0981）再升半成。生物科技、醫療繼續有炒作，康希諾（6185）、微創（0853）升逾一成。光伏、紙業、教育、食品等個別有追捧。物管股逆市偏軟，另心動（2400）配股挫逾8%。
醫藥醫療明顯強勢，威高股份（1066）大股東輕微折讓減持，股價企穩，微創擬配股集資，股價大漲創新高。除了多隻B類生物科技股破頂，麗珠（1513）亦創新高，早前急升後高位整固的綠葉製藥（2186）可以留意。綠葉產品多元化，包括中樞神經腫瘤藥、中樞神經系統藥、心血管系統藥、消化及代謝藥。據麥格理報告，綠葉將有更多候選藥物進入臨牀階段，預計會有更多跨治療領域的產品組合，部分將於2023至24年推出市場，帶來收益。業務前景值得關注。
股價方面，綠葉上周急升，升至5.4元回調，初步守5元水平，可小注吸納，短線上望5.5元，低收10天線約4.8元先行止蝕。
劉思明