美國上市的科技股破頂，刺激香港上市的科技股亦抽升，多隻創新高，表現較大市佳。恒指今早高開127點後，最多升163點，低位跌44點，半日升13點或0.06%，報24921點，成交金額636億元；國指升9點或0.1%，報10003點。

石藥（1093）升5.04%，收報14.6元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌1.9%，收報41.35元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升1.2%，收報75.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻31點；匯控（0005）跌0.67%，收報37.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。

多隻科技股創新高，龍頭騰訊（0700）曾升最多1.53%，高見505元，創上市新高，半日升0.62%，收報500.5元；網易（9999）亦曾升最多2.87%，高見136.4元，亦創上市新高，半日升2.48%，報135.9元。

其餘創新高股包括，美團（3690）曾升最多1.81%，高見180元，收報178.4元，升0.9%。金山軟件（3888）曾升最多3.64%，高見34.2元，收報33.8元，升2.42%；金蝶國際（0268）曾升最多1.17%，高見17.34元，收報16.96元，跌1.05%；阿里健康（0241）曾升最多1.05%，高見23.95元，收報23.55元，跌0.63%；中芯（0981）亦曾升最多7.56%，高見28.45元，半日升5.2%，報27.85元。

創新高藍籌還有港交所（0388）曾升0.56%，高見321.8元，創上市新高，半日無升跌，收報320元。

國藥集團中國生物獲准在阿拉伯聯合大公國啟動新冠滅活疫苗三期試驗，國藥控股（1099）收報19.82元，升3.44%。

香港電視（1137）旗下的HKTVmall再次撈過界，拓外賣自取服務。收報4.7元，升4.44%。

波司登（3998）全年盈利增逾22%至12億。半日收報2.57元，升6.19%。

恒大（3333）首6月累計合約銷售金額約達3153億元人民幣，按年增長約11.9%，預計上半年合約銷售金額將進一步增長。半日收報19.92元，升0.2%。

心動（2400）配股，每股29.9元折讓約9.39%，配售2609.4萬股，新股佔經發行股本5.75%。半日報30.25元，跌8.3%。

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