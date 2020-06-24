路透引述美國國際發展金融公司(DFC)負責人報道，美國政府為關鍵供應鏈回歸美國項目提供貸款的規模可能達數百億美元，客戶可能包括台灣半導體工廠台積電。

DFC行政總裁Adam Boehler表示，正與一些公司商討將個人防護設備(PPE)、仿製藥及製藥原料等製造業務回流事宜。一些初步項目諒解書可能將於下月內簽署。

DFC於去年10月成立，旨在加強美國海外發展融資，以抗衡中國「一帶一路」基礎設施倡議。在特朗普總統根據《國防生產法》簽署一項行政命令後，該機構於今年5月開始為國內項目提供貸款。

DFC和國防部周一同意共同管理1億美元(約7.75億港元)供應鏈回流資金，該筆資金是3月份通過的23億美元(約178.25港元)冠狀病毒法案的一部分。

Boehler稱，該1億美元可以被用作擔保，撬動「數百億美元」的貸款，類似於美國財政部為美聯儲貸款工具提供的信貸擔保。有了該資金規模，該機構可以參與台積電計劃在亞利桑那州建設新工廠的融資。

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