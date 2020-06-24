昨遭評級機構穆迪下調前景展望的中國恒大（3333）今日公布，由今年初至6月22日集團物業累計合約銷售金額約達3153億元人民幣（下同），與2019年前六個月比較，增長約11.9%。

集團6月底前還計劃新開盤20個項目，預計上半年合約銷售金額將進一步增長。

由1月1日至6月22日，集團銷售回款金額約達2873億元，與2019年前六個月比較，增長約53.3%。主要得益於集團上半年強勁的合約銷售，預計回款金額仍將進一步增長。

在面對疫情影響、行業銷售普遍下滑的情況下，中國恒大指，合約銷售和回款金額實現逆市大幅 上升，展現出強大的執行力和抗風險能力，對完成2020年全年各項經營目標充滿信心。

評級機構穆迪昨發表報告，將中國恒大（3333）、恒大地產及其子公司的前景從穩定下調至負面，以反映該行對未來12至18個月內公司能否大幅減少短期債務、調低債務槓桿及信託貸款在其總債中佔比能力憂慮，並認為恒大流動性偏弱，以恒大當前持有的現金及運營現金流將不足以支付其在未來12至18個月內到期的債務及其他債務，恒大或將要為再融資而發新債。

不過銀河聯昌出報告預期，恒大六月份合約銷售額或可達700億元，意味上半年累計合約銷售額可達3500億元，按年增2成。該行認為，強勁賣樓數據及高速回籠都會改善財務情況，又預期恒大可在未來6至12個月分拆物管業務，以釋放股份巨大價值，維持買入評級。

中國恒大暫報19.76元，微跌0.6%，早段曾高見20.15元，其後曾低見19.6元，成交額暫約7300萬元。

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