再有虛擬銀行推出服務，中國平安（2318）旗下平安壹賬通銀行（PAOB）今日宣布試業，透過金管局的金融科技沙盒，邀請本港約200間貿易中小企業客戶及2000位個人客戶參與。

試業期間，平安壹賬通銀行為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃，100萬元存款或以下可賺取1%基本存款年利率，當中8.8萬元有額外7.8%的存款利率，即這8.8萬元最高有8.8%存款年利率。這並非定期存款，優惠期間，客戶可隨時提款或轉移資金。優惠期為今年6月24日至9月9日，而優惠亦僅適用於7月16日或之前成功開立並激活儲蓄賬戶的個人客戶。

平安壹賬通銀行同時專攻中小企客戶，試業期間中小企客戶不受最低結餘要求限制。該行並與貿易通（0536）合作創建風險評估平台，中小企貸款在審批階段只需提供身分證以供識別。同時，平安壹賬通銀行提供「5天放款保證」，即中小企客戶由申請至收到放款只需要5個工作天，若逾時放款，合資格客戶可取得1000港元現金補償。但具體放款時間根據提交及簽署的文件是否齊全而決定。

該行亦表示，已參與按證公司推出的「中小企融資擔保計劃」，預計於今年第三季開始提供「九成信貸擔保產品」。

目前，中資的眾安在綫（6060）旗下眾安銀行、及小米（1810）旗下天星銀行已正式開業。而尚在試業階段的，還有本港獨角獸WeLab旗下的WeLab Bank、渣打（2888）旗下的Mox及馬雲旗下的螞蟻銀行。

所有虛擬銀行都是香港存款保障計劃的成員，最高保障額爲每名存款人50萬港元。

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