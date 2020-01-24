騰訊開報502元 創上市新高 恒指高開127點
文章日期：2020年6月24日 09:28
騰訊（0700）開市升0.92%，報502元，創上市新高。恒指高開127點或0.52%，報25034點，成交金額36億元；國指今早高開45點或0.46%，報10039點。
恒隆地產（0101）升2.88%，報18.6元，是升幅最大的藍籌，新地（0016）跌2.07%，報99.5元，是跌幅最大的藍籌同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。友邦（1299）升1.47%，報76元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點。
恒大（3333）首6月累計合約銷售金額約達3153億元人民幣，按年增長約11.9%，預計上半年合約銷售金額將進一步增長。開市報19.92元，升0.2%。
心動（2400）配股，每股29.9元折讓約9.39%，配售2609.4萬股，新股佔經發行股本5.75%。開市報30.7元，跌6.9%。
新昌創展（1781）發盈警，料虧損擴大至2.96億元。開市報0.174元，無升跌。
今日公布績股業績表現如下，優品360（2360）開市報1.93元，無升跌、博雅互動（0434）開市報0.87元，無升跌、世界華文媒體（0685）開市報0.33元，無升跌、萬華媒體（0426）開市報0.128元，無升跌。
波司登（3998）全年盈利增逾22%至12億。開市報2.55元，升5.37%。
傳阿里巴巴（9988）有份投資的中通考慮來港上市，最快年底掛牌集156億。阿里巴巴開市報222.8元，升1.27%。
AEON信貸財務（0900）財務上季少賺29.52%。開市報5.59元，無升跌。
香港電視（1137）旗下的HKTVmall再次撈過界，拓外賣自取服務。開市報4.44元，跌1.3%。
思捷環球（0330）公布，執行主席及執行董事柯清輝將調任為非執行主席及非執行董事。開市報0.95元，無升跌。
英皇娛樂酒店（0296）全年賺2.64億，按年倒退28%。開市報1.1元，無升跌。
英皇國際（0163）全年少賺44%，投資物業減值41億。開市報1.32元，無升跌。
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