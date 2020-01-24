美股向上，不過港股ADR則跌92點或0.37%，報24815點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.28%，折合報496.01元；匯控（0005）跌0.09%，折合報37.42元；建行（0939）跌0.89%，折合報6.2元。

北水南向續休市。美股三大指數期貨現升逾0.3%。日股升0.17%，韓股升1.3%、澳股升0.48%。

今日焦點股份可留意：

恒大（3333）首6月累計合約銷售金額約達3153億元人民幣，按年增長約11.9%，預計上半年合約銷售金額將進一步增長。

心動（2400）先舊後新配股，每股29.9元折讓約9.39%，配售2609.4萬股，新股佔經發行股本5.75%。

新昌創展（1781）發盈警，料虧損擴大至2.96億元。

今日公布績股包括，優品360（2360）、博雅互動（0434）、世界華文媒體（0685）、萬華媒體（0426）等。

波司登（3998）全年盈利增逾22%至12億。

傳阿里巴巴（9988）有份投資的中通考慮來港上市，最快年底掛牌集156億。

AEON信貸財務（0900）財務上季少賺29.52%。

香港電視（1137）旗下的HKTVmall再次撈過界，拓外賣自取服務。

思捷環球（0330）公布，執行主席及執行董事柯清輝將調任為非執行主席及非執行董事。

英皇娛樂酒店（0296）全年賺2.64億，按年倒退28%。

英皇國際（0163）全年少賺44%，投資物業減值41億。

銀保監會延續給予香港保險業的優惠措施至明年6月底，令內地保險公司在分出業務予符合要求的香港專業再保險公司時，可使用較低的資本額要求。

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