美股續升，美股道指高開134點後，最多曾升290點，但憂慮疫情或影響經濟，尾市升幅收窄至最低僅升81點。不過，科技股續受捧，微軟、蘋果、亞馬遜、Facebook、納指再創即市及收市新高，納指最多曾升1.64%，高見10221點，連升8日，累升638點，對上一次連升8日是2019年12月20日。

道瓊斯工業平均指數收漲131點，升幅0.51%，報26156點。標普500指數收漲13點，升幅0.44%，報3131點。納斯達克綜合指數收漲74點，或0.75%，報10131點。

蘋果升2.13%，報366.53美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻52點，而IBM跌1.37%，報119.41元，拖低道指11點。

多隻科技股亦創新高，微軟曾升最多1.69%，高見203.95，創上市新高，收市報201.91元，亦創收市價計新高；蘋果曾升最多3.76%，高見372.38元，創上市新高，收報366.53元，升2.13%，創收市價計新高；亞馬遜曾升最多2.55%，高見2783.11元，創上市新高，收市報2764.41元，升1.86%，創收市價計新高；Facebook高見245.185元，創上市新高，收市報242.24元，升1.26%，創收市價計新高。谷歌母公司Alphabet收市報1463.98元，升0.91%，是2020年6月10日後收市新高。

歐洲STOXX 600指數收漲1.3%，報367點。德國DAX指數收漲2.13%，報12523點；法國CAC 40指數漲1.4%，報5017點；英國富時100指數收漲1.21%，報6320點。

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