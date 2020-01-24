AEON信貸財務（0900）發表今年5月底止季度業績，受新冠肺炎疫情影響，使其私人貸款、信用卡現金透支和海外消費的業務推廣活動等業務需要中止，令期間溢利按年大跌29.5%至7,526萬港元，每股盈利下降至17.97港仙。

AEON信貸財務預料其財務表現於本年度餘下時間將繼續面臨巨大挑戰，在新冠肺炎停止傳播前以及繼續限制跨境旅行，世界主要經濟活動不可能於未來幾個月有重大復蘇跡象，同時香港的社會動盪尚未完全消散，經濟於本年餘下時間不可避免地會進一步惡化，從而對其收入帶來下行壓力。

AEON信貸指，信貸環境於第一季度明顯轉差，因經濟活動收縮導致失業率激增，對其信貸組合的質素產生不利影響，導致減值虧損及減值準備由去年同期的5,396萬元按年大幅增加48.29%至8,003萬元，AEON信貸預計失業率將持續攀升，使其資產質素加劇惡化，未來將會有更大程度的減值虧損及減值準備。AEON信貸表示，因顧客消費顯著下降，其信用卡購物簽賬銷售和信用卡現金透支銷售分別按年同期下降13.0%和28.5%，而利息收入則減少9.03%至2.58億元。AEON信貸稱，因早前預計經濟形勢會轉差，從而控制營運支出以提高營運效率，營運支出下降9.33%至1.25億元，當中員工成本降7.42%至3,589萬元。

AEON信貸表示，藉其電子化政策及對分行及櫃員機網絡重組，已盡量減低面對面接觸及人手工序，以避免因不可預見社會事件而引發對公司運作帶來不利影響。而AEON信貸的資本基礎和低負債比率，使其能在動蕩的金融市場中有效地運作，AEON信貸指未來將密切監察其信貸組合的質素，並採取額外預防措施以確保營運的穩定性。

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