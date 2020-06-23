英皇國際（0163）公佈今年3月底止全年業績，受到投資物業借重估減值41.29億元影響，期內由盈轉虧，股東應佔虧損36.44億元。其基本溢利則達8.42億元，按年減少43.96%。每股派末期息3.5仙，按年減少44.44%。

該集團指，其收租組合總樓面達460萬平方呎，香港佔逾65%，期內整體租金收入按年減少9%，只有10.07億元，佔總收入42.6%；酒店服務收入則只有12.12億元，按年減少21.72%，但是佔總收入比重高達51.3%；物業發展則受到銷售時間表、策略及入賬政策等因素影響，收入只有1.45億元，按年大減91.43%。其於期內推出屯門小欖珀居餘下1幢獨立洋房供銷售，4幢洋房已訂立銷售合約，相關銷售額將於下個或其後財政年度確認。其手持現金達39.24億元，與去年度分別不大；淨資產負債比率為38.4%，按年增加4.6個百分點。

英皇國際指，其已為未來數年即將落成的住宅物業建立確實的推售時間表，料將於短期至中期提供貢獻。儘管預計艱難的業務環境將持續一段時間，其仍對本地住宅物業市場的長期發展持謹慎樂觀態度。該集團預期，持續的新冠疫情大流行，會對2021年3月底止年度業績、現金流量及財務狀況產生重大影響。其內員工數目按年減少300人，只有1415名。

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