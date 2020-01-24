深圳醫藥公司海普瑞（9989）明日起招股，定價每股18.4元至20.6元，每手500股，入場費10403.79元。公司全球發售2.201億股，國際配售佔九成，集資規模介乎40.5億至45.34億元。聯席保薦人為高盛、摩根士丹利。招股期至下周二（6月30日）中午12時截止，預計7月8日掛牌。資料顯示，海普瑞此次上市引入5名基石投資者，均為私募或對沖基金。

根據初步招股資料，公司兩大主要業務，分別為製造及銷售抗凝血及抗血栓藥物伊諾肝素；以及旗下的藥物開發及生產平台（CDMO）服務。去年全年銷售伊諾肝素等藥物製劑、API及其他產品收入佔公司收入82.2%。CDMO服務收入佔17.1%。公司主要收入來源為歐洲，佔去年收入57%，其次為美國，佔收入22.1%。

除上述兩業務外，透過投資，公司亦獲得5隻研發中藥物在大中華區的獨家開發及商業化權利，現時其中2隻處於III期全球臨床試驗階段，分別為與美國公司Aridis合作的Salvecin，適應症為金黃色葡萄球菌肺炎；以及與加拿大公司Resverlogix合作的Apabetalone，適應症為腎病等。

海普瑞董事長兼執行董事李鋰表示，在歐洲市場伊諾肝素為處方藥，未來公司策略為由醫院渠道銷售拓展至藥房渠道銷售，後者利潤一般可高2至3倍。他續指，在中國市場，希望可獲得內地城市的集中採購，屆時可以節省推銷費用，令商業模式更接近歐洲，有更高利潤空間。

去年全年公司錄得收入46.12億元人民幣（下同），按年跌3.9%，毛利錄得16.7億元，按年跌10.7%。股東應佔溢利錄得10.6億元，按年升65.5%。

彭博社今早報道，各基石投資者中，奧博資本（OrbiMed Funds）以5000萬美元認購；AVICT以3000萬美元認購；歐萬達基金（Ovata Capital）以1500萬美元認購；對沖基金3W Fund Management以1000萬美元認購；Anlan Funds以500萬美元認購。

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