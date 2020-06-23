證監會宣布，禁止國信前負責人員、董事兼交易部主管朱麗華重投業界12個月，即日生效。證監會表示，國信早前因朱麗華沒有履行其作為負責人員及國信高級管理人員的職責，使國信在處理第三者存款時違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定並被譴責及罰款1,520萬元。

證監會指，國信有職員於2013年向包括朱麗華在內高級管理層提出，該公司對第三者存款的內部監控存在缺失，但朱麗華沒有採取任何步驟來確保有關缺失已被糾正，亦從國信當時的交收部主管收到第三者存款的紀錄，為其客戶處理了大量第三者存款，與其宣稱不鼓勵第三者存款的政策不相符。證監會又指，朱麗華使國信於關鍵時刻時未能就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面制定充分的內部監控措施，亦未就第三者存款向其上級或國信的其他高級管理人員上報相關事宜，而朱麗華身為開戶申請的批核人之一，也沒有確保國信職員遵從有關客戶洗錢及恐怖分子資金籌集風險的評估程序，故考慮到所有相關情況，包括國信的監管違規情況嚴重及朱麗華過往並無遭受紀律處分的紀錄後，認為朱麗華並不符合其作為持牌法團負責人員所須達到的標準，遂禁止朱麗華重投業界一年。

朱麗華向上訴審裁處提出覆核申請後撤回，審裁處於本日批准撤回其覆核申請，並作出命令將訟費判給證監會。

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