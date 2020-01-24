機管局今日宣布，與21家本地及國際銀行簽訂5年期350億元貸款，當中包括175億元的定期貸款及循環貸款。是次貸款安排是由國開行（香港）作為牽頭安排簿記行及顧問，本港三大發鈔行中銀香港（2388）、匯豐銀行及渣打銀行（2888）亦有參與。機管局指出，原本計劃籌集200億元貸款，獲得多家銀行踴躍支持，考慮到日後的資金需求，因此決定將貸款額增至350億元。

據機管局公布，貸款整體定價為按照香港銀行同業拆息（HIBOR）加82個基點，利率為香港銀行同業拆息（HIBOR）加82個基點，而目前3個月Hibor為0.82厘。機管局表示，上述的利率是自新冠肺炎爆發以來，同年期俱樂部式、銀團貸款交易中的最低利率水平，而貸款將用作三跑道系統項目資金、機管局其他資本開支及一般企業用途。

機管局主席蘇澤光表示，很高興在疫情期間金融界對機管局的定期貸款及循環貸款踴躍支持，顯示金融界對機管局及香港機場長遠發展前景充滿信心，更認為貸款不單是一項融資，更代表環球銀行界對香港未來的信心。他補充，疫情並無影響機管局的長遠願景，當中以發展三跑道系統為重要一環，預計整個三跑道系統會如期在2024年啟用。

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