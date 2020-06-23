匯豐今公布香港銀行用戶財務管理狀況調查結果顯示，64%香港銀行用戶有儲蓄習慣，平均每月儲蓄7400元，佔收入29%，有61%表示有足夠儲蓄應付未來半年的基本生活開支，只有56%受訪者會善用投資產品增加財富，三分之一則對選擇合適的投資產品缺乏信心，不過受訪者的每月平均基本開支為13900元，約佔收入的53%。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，香港銀行用戶普遍能夠做到量入為出，但鑒於新型肺炎疫情持續，香港經濟承受下行壓力，有55%受訪者表示在過去六個月在財務方面有憂慮，主要擔心意外支出、投資回報及收入減少等。此外，雖然有接近90%受訪者具有財務保安意識，當中包括個人密碼私隱的保護、銀行權限認證、檢視銀行賬單的轉賬項目等，不過僅得約一半人會每年更改網上銀行密碼。

是次調查於今年3月透過網上問卷形式，訪問了本港1511名銀行用戶，年齡介乎18歲至64歲。調查亦發現，以100分為滿分，匯豐FinFit指數（HSBC FinFit Index）在香港的整體得分為67分，當中以財務保安（76分）及理財習慣（72分）得分較高，反映受訪者普遍雖具有財務保安意識，且有自覺的儲蓄習慣，但欠缺整體清晰及長遠的財富管理。該指數的調查範圍包括理財習慣、理財知識、理財計劃及財務保安，旨在反映香港銀行用戶的財務健康水平。

提到本港經濟前景未明朗，匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷（Greg Hingston）表示，從宏觀角度而言，雖然資產質素邊際轉差，但情况未見明顯，因此目前無毋須太憂慮，但估計今年下半年經濟環境仍將受挑戰，但現時未見資金明顯流出，儘管有客戶兌換外幣，但未見有關情况持續。他又表示，隨着限制措施陸續放寬，相信下半年本地消費活動會有改善。

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