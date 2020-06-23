謝瑞麟（0417）全年由盈轉虧損8980萬元，集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴預計，今個財年香港將有三分一店舖需要續租，由於市場未完全復蘇，大多數可獲兩成減幅，不過未見有加租情況。

集團主席及行政總裁謝邱安儀指出，只要店舖租約期滿，就會審慎考慮，該地區是否需要分店，以及可否爭取合理租金，如果「計得掂數」，可平衡支出，市道復蘇後可望賺錢會考慮續租，只要租金不合理就不會續租。

她又指，一直與業主爭取減租，因珠寶行業復蘇較慢，希望業主可共渡時艱，2至3月有較多業主減租，但幅度開始收細，6月仍在等待業主回覆。

截至今年3月底，謝瑞麟員工總數2870人，較去年同期減少430人。謝太表示，集團已申請政府「保就業」計劃，將會因應3月的員工人數獲取資助，並承諾所得資金將用作支付工資。她又指，「保就業」計劃某程度上可幫助集團，但要協助零售商渡過今次的難關，應在工資及租金兩方面幫助業界，才有望順利回復正常。

生意方面，謝邱安儀指出，4月起整體而言大受疫情影響，香港受「限聚令」影響，內地表現亦相若。至5月疫情緩和，生意有稍為改善，但香港表現受旅客影響，本地市場的婚宴取消或延期，加上金價見歷史新高，足金銷售減少，相信整體零售市道要回復正常會較漫長。

記者：蕭嘉聰

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