近年恒地主席兼董事總經理李家傑頻頻出手支持新股，繼早前物管股燁星集團（1941）後，最新目標是弘陽地產（1996）同系的物管弘陽服務（1971），並認購了不超過4.99%發售股份。

對於李家傑今次經Successful Lotus Limited投資弘陽，並成為基石投資者，弘陽服務管理層指，集團與李家傑早有淵源，亦看好集團前景及合作。

弘陽服務今次發售共1億股，10%為香港公開發售，每股發售價介乎3.3元至4.3元，料全球發售可得淨額為3.312億元。按每手1000股計，不計手續費，入場費4343元。集團於周三（24日）至下周二（30日）中午招股，料7月7日主板掛牌。

集團提到，截至今年6月15日的合同總建築面積為2960萬平方米，由181個項目組成，包括總建築面積1780萬平方米的108 個在管項目，及總建築面積1180萬平方米的73個已簽約管理但尚未交付的項目。而由今年1月1日至6月15日，集團已就14個項目訂立物管服務合同，總建築面積為190萬平方米，涉及住宅、商業物業及一所學校。

據招股書，集團於2019年8月收購了兩間物管公司，並貢獻了2019年收益分別2150萬元及310萬元，佔當年總收益的4.2%及0.6%，按現有的物管費及在管建築面積，料全年產生收入總額將為5150萬元及740萬元。

問到未來可有收購目標或發展方向，集團管理層指會持續做好標的落地，但標的一定要能乎合企業發展的要求才會合作落地。集團又強調，會以「住宅+商業雙輪驅動」發展，並同時做好公建類等，學校、寫字樓，醫院都是發展目標。

其他報道：

新地旗下商場推「萬元狂賞」 料將派發700萬元現金券

長江生命黑色素瘤候選疫苗獲美國FDA快速通道資格認定

缺北水下恒指尾市挾升396點 升穿100天線

冠君暑假推計劃 教路年青人營商實戰

胡潤報告：疫情最大贏家亞馬遜貝索斯與拼多多黃崢

夢東方熱炒 一度飈78% 邁向三連揚

創板指八連揚 累漲8.4%

中國平安旗下陸金所：8月將在香港推出投資理財服務

【有片：埋身擊】紐約期油走勢佳 後市有望挑戰更高水平

安永：未見中概股大批回歸跡象 料全年港集資2200億元

FB