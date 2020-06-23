王氏港建（0532）今午召開周年股東大會，老牌工業家、主席王忠桐在會後表示，本年初公司業務較差，損失較上年多，預計下半年情況亦不樂觀，但在內地的工廠開始復工，聘請員工亦更容易，稱「全世界大部分公司今年都會有虧損。」提到近期人大早前通過制訂港區國安法，王忠桐表示「做生意唔想涉及政治」，他對國安法表示歡迎，但稱前提是能維持「一國兩制」，並在「兩制」之下實行，若執法人員是由內地派遣，則「有啲踩過界」。王忠桐又指，港建會留在香港，因香港是一個具優勢的營商地點。

王忠桐指，因新冠肺炎疫情爆發，公司受材料及零件不足、技術轉移減少等問題影響，加上客戶生意受影響，王氏港建訂單亦因而減少。集團行政總裁徐應春補充，因客戶不需添置新機器，所以分銷收入會有所下降，而有「世界工廠」之稱的中國早前亦因疫情久久未能復工，集團亦有在內地設廠，當然會受影響。

王氏港建去年宣布在墨西哥設廠負責美國訂單，王忠桐稱廠房早前在裝修工程進行至三分之一時被逼停工，現在已經復工，預計在8至9月完工，若年末疫情減退便能立刻投產。他指，集團美國客戶十分歡迎公司在墨西哥設廠，因位置鄰近，經陸路運輸至美國只需約6至7小時，更方便並能減少成本，亦不受美國關稅制裁的影響。

集團在美國已有大約三分之一的業務，王忠桐預計廠房正式投產後將會接獲更多訂單。他表示，美國及歐洲生意至今尚算良好，但預計來年生意亦會受波及，真實情況需視乎疫情何時完結。港建在日本同樣有三分之一的生意，王忠桐指日本業務十分穩定，疫情影響不大。

另外，對於近期不少公司都有生產防疫產品，王忠桐表示公司不會生產這類「投機產品」，疫情總會過去，投資此類生意存在風險。徐應春補充，「後期有好多人做呢啲產品，宜家全部都死曬。」

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