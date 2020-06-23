香港要「破舊立新」，周邊地區自然覬覦流出的資金與人才，《金融時報》便有報道指東京蠢蠢欲動，有意招攬駐在香港的外資與金融業人士落地生根。不過，東京尚有許多問題未能解決，恐怕難以成為逃亡首選。

日本早就「脫亞入歐」成為已發展國家，經濟分析亦常將日本剔除於亞洲以外（Asia ex-Japan），但東京的國際化或洋人混雜的程度大不如香港，外資要進駐日本，亦是牆壁處處。香港行的是普通法，大體沿襲自英國司法，日本則是基於大陸法，在保障小投資者及債權人方面，前者公認勝後者。去年談論澳門能否取代香港做國際金融中心，便有此論，用在東京，亦無二致。

時間再推到今年初，日產汽車前董事長戈恩棄保潛逃到黎巴嫩，並表明不信任日本司法，炮轟其原則是「有罪推定」，不合國際慣例，直斥身在日本無法得到公正審判。後來日本法相森雅子回應，本欲理直氣壯反擊，卻說溜了嘴要疑犯戈恩應赴日本庭上「證明自己無罪」，令外界嘩然，懷疑日本是否「無罪推定」。舊時香港便勝在行貫徹「無罪推定」的普通法，日本法制能否給予外資信心，戈恩便成了前車之鑑。

其次日本民族主義根深柢固，不是一時三刻所能易俗。日本的排外風氣早就滲入民間每個角落，到過日本旅遊的便知，不論你如何講簡單英語，許多時候對方仍不太能溝通，甚或堅持講日語。此非單純本地人不擅長外語，而是國內風氣不鼓勵他們接觸海外文化，一生只講日語便足矣。大批金融專才到了東京，要不全部精通日語，要不每份金融文件都有專人日英雙譯，還有下班後要用日語處理飲食住行等，種種都費時失事。

再者，二戰前後的民族優越感仍深植於日本社會當中，對於亞洲他國來者容易看不起。日本人之間閒聊，尚有不少人將「外國人」這個稱呼縮短為「外人」，懂中文者，自能領會其意。而日資企業亦以玻璃天花板而聞名，由女士或外國人擔任高層幾乎不可能，孫正義、項明生等只屬極少數。要做到國際金融中心，至少要與當地人交流並合作到，加上香港與日本的效率與辦事方式南轅北轍，即使東京願意中門大開，首批過去的香港人必然有水土不服之感。

日本CFA協會於2016年便曾探討過東京是否適合做國際金融中心，報告點出歐洲觀點總將東京評分得較低，有許多受訪的資深銀行家表明要在亞洲插旗的話，第一是新加坡，第二香港，另有兩位金融專才回答問卷時表示，東京實在「太過日本」。要鬥快搶走香港流失的肥肉，當以法制、文化最與香港親近者優先，要數到東京，尚有新加坡在前頭。

賈文清

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