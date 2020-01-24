恒指午後表現強勢，即使在缺乏北水之下，仍可升穿100天線(24757.17點)並以全日最高位收市，且全日成交僅較昨日輕微減少。

恒指今早受白宮顧問納瓦羅的「結束」言論影響而最多跌326點，在澄清後止跌，午後升幅更擴大，尾市以全日最高位作結，收市升396點或1.62%，報24907點，成交金額1194億元，較上日減少0.11%；國指升114點或1.16%，報9993點。主板沽空金額亦較上日減少45.16%，至90.3億元。

騰訊（0700）、港交所（0388）齊創上市新高兼收市新高。騰訊曾升最多5.15%，高見498.6元，創上市新高，收市升4.89%，收報497.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻129點。騰訊連升6日，累升63.7元，對上一次連升6日是2019年12月12日。

港交所更以全日最高位收，收市升2.7%，報320元，創上市及收市價計新高，連升4日，累升26.4元，對上一次連升4日是2020年6月3日。

下跌藍籌僅10隻，領展（0823）跌1.39%，收報64元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

夢東方（0593）午後升勢未止，最高曾見7.8元，狂飈78.9%，收報6.9元，升58.2%。

謝瑞麟（0417）中午公布全年業績由盈轉虧蝕8980萬元，收報0.91元，跌1.08%。

中興通訊（0763）主要股東減持中興A股，消息拖累其H股表現。該股今早一度低見23.15元，跌7.6%，收報23.95元，跌4.5%。

香港01引述消息指，中國正對在桂山島填海造地、用於幫助香港緩解住房短缺局面加快進行可行性研究，包括可以借讓給香港建造保障性住房。長實集團（1113）升0.21%，收報47.8元；恒地（0012）升0.33%，收報30.4元；新地（0016）升0.3%，收報101.6元；信置（0083）升1.14%，收報9.78元；中海外（0688）升0.4%，收報25.15元。

聯邦制藥（3933）控股股東配售1.08股，佔股本5.96%，配售價7.24元，較昨日收市7.7元，折讓5.97%。收報7.13元，跌7.4%。

威高股份（1066）公布，威高集團以15.07元配售6000萬股H股，作價較昨日收報15.3元，折讓約1.5%。完成後威高集團持股由47.76%降至46.43%，減少1.33%。收報16.06元，升4.9%。

研祥智能（2308）獲提私有化，每股作價1.5元，較前收市價0.91元溢價約64.8%。待H股要約成為無條件後，將自願退市，今日復牌。收報1.35元，升48.3%。

微創醫療（0853）公布，以每股23.5元，較前收市折讓約3.49%，配售6595.8萬股，佔經擴大股本約3.6%，所得淨額15.4億元，擬用作償還集團銀行貸款、為將來潛在業務發展及投資（如有該等機會）提供資金以及用作一般營運資金。收報25.65元，升5.33%。

壹傳媒（0282）公布，截至2020年3月底的財年蝕4.15億元，較上財年蝕3.38億元逾一步擴大，每股虧損0.158元，不派末期息。收報0.104元，跌3.7%。

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