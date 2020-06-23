胡潤研究院發布《疫情4個月後全球企業家財富變化特別報告》，在截至5月底的4個月內，亞馬遜的貝索斯財富不減反增1500億元（人民幣，下同），令其身家達到1.1萬億元；拼多多創辦人黃崢的財富亦增加1240億元，達到2500億元，分別佔據身家增長最多第一及第二，可說是疫情下的大贏家。

除了貝索斯和黃崢，另一大贏家是視頻會議軟件Zoom的袁征，其財富從1月份的300多億元增長到現在的900多億元，而4個月前他的身家只排在全球第555位，現在已升至前150名。

胡潤表示，在疫情爆發的頭兩個月，全球百強企業家損失2.6萬億元，但之後在兩個月內幾乎挽回全部損失，4個月下來，全球百強企業家財富只下降了2%，而亞馬遜老闆貝索斯繼續蟬聯世界首富；騰訊（0700）主席馬化騰則以3200億元財富續居中國首富寶座。

而疫情下的最大輸家則是法國奢侈品牌路易威登集團（LVMH）主席阿爾諾（Bernard Arnault）和股神巴菲特，兩人過去4個月財富縮水180億美元，相當於平均每日身家減少1.5億美元。中國恒大（3333）的許家印身家亦減少了60億美元，是十大輸家中惟一一名中國富豪。

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