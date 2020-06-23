四大會計師行之一的安永今日發布新股市場展望報告，其中顯示，今年上半年共計有59家公司上市，料籌集870億元。雖然半年新上市公司數目按年跌兩成，但籌資額反升21%。安永亞太區上市服務主管合伙人蔡偉榮表示，維持對全年本港集資2200億元的預測，但亦要留意慣常新股10月旺季的表現，再適時作出調整。

去年年底該行預測，若有巨無霸沙特阿美可來港作部分上市，今年新股市場可集資最多達3500億元。蔡偉榮表示，石油巨企現時暫無消息，料今年難以達到集資上限，但鑒於內地經濟顯示開始復蘇，對下半年的新股市場依然持審慎樂觀，維持早前的預測下限不變。

對於市場津津樂道的中概股回歸大潮，蔡偉榮則表示，未見到有中概股「一窩蜂」回歸的跡象。他解釋，一方面，未見大公司有迫切集資需要，因美國市場發債或其他集資渠道均十分完善；另一方面，他表示，雖然美國近期推出審計法案，納斯達克交易所又提升門檻，但相信對於在美巨企的實際影響不大。他表示，以審計監管法案為中國公司設下三年為期為例，實際仍有很大觀察空間，相信估計美國採取相關措施，也不會即時反應在今年上半年的市況上。

蔡偉榮表示，雖然今年上半年有賴京東、網易兩隻新股，港交所籌資額才較高，但相信全年新股市場未必需要依賴中概股。他解釋，根據統計，今年已遞表的130家公司稅後利潤累計達300億元，相信預示年度集資額有一定基礎。他表示，對港交所進入全球交易所籌資三甲有信心，但並非因為全年新股市場格外出色，而是料包括紐交所在內的外國交易所仍受新冠疫情影響，表現或未如往年好。

記者：馬迪帆

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