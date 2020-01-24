謝瑞麟（0417）中午公布截至3月底止全年業績，期內盈轉虧蝕8980萬元，去年同期為賺5416.1萬元；營業額則按年跌28.3%至29.14億元，不派息。

分地區業務，香港業務在中美貿易戰、本地社會不穩和新冠肺炎的三重打擊下，因遊客人數大幅減少及本地消費者信心逐漸下降，嚴重影響銷售，澳門分店今日首季的銷售業績也因疫情爆發而惡化，令香港及澳門零售業務的營業額按年下挫 44.6%，同店銷售錄得負增長41.6%。而金價飆升的關係，每張發票平均金額輕微增加3.4%。

謝瑞麟表示，在去年尚未發生社會動盪前，於尖沙咀、東涌、南昌和北角開設了4間香港新店。為應對上述危機，集團調整業務戰略，並就未來在香港的零售業務發展採取非常謹慎態度，亦已經審視零售網絡，並且考慮關店。

此外，集團透露，雖然很多業主在經過磋商後都給予了租金減免，但減幅與集團的銷售額跌幅尚有一段距離，集團將繼續在有需要時與業主就進一步的租金優惠進行協商。

內地業務方面，來自於自營店的營業額按年下跌20.8%，同店銷售負增長21.3%。銷售額下降主要原因是中美貿易的持久戰導致中國經濟自本年度初期起放緩，年初爆發的疫情，內地採取封城措施亦令銷售額暴跌。

而截至今年3月底，謝瑞麟員工總數2870人，較去年同期減少430人，集團解釋主要由於考慮業務戰略後，就人手架構的重整和精簡，以及在市況惡劣下的自然流失。

記者：陳子凌

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