瑞信預期，恒指未來3至6個月的目標是26000點，未來12個月的目標是26500點。瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘表示，目前不少的負面消息已經在市場反映，不少外資和私人銀行客戶在早前3個月，因為不明朗因素已經沽貨，未來再沽貨的空間不大。

邵志銘指出，現時本港流動資金旺高，加上北水南來的幅度未有減少，而且不少市民可能以政府派發的1萬元現金再入市投資，另外，由於中國經濟開始向好，香港經濟前景或受帶動，一旦資金重新入市，將有利股市上升。他較看好醫療股、科技股和地產股。

白宮顧問納瓦羅昨日接受電視訪問時表示貿易協議已經完結，不過邵志銘認為，未來中美關係惡化程度，比已在股市反映了的情況為佳。美國年底總統選舉需要健康的經濟，不太可能針對中國作出太大動作，而中國亦已承諾會遵守貿易協定，他認為今年中美貿易的情況，實比去年有進展。

瑞信私人銀行南亞區首席投資總監Ray Farris指出，目前以公司收整體股票的收益率和債券孳息率比較，目前股市並不昂貴，認為現時可以開始投資，不過對比新冠肺炎疫症前，科技、醫療業的表現跑贏整體股市，因此疫後不能再被動地投資整個指數，主動管理資產組合更為重要。

記者：歐陽偉昉