白宮顧問納瓦羅的「結束」論發表後引發環球市場波動，恒指今早高開30點後曾急挫326點或1.33%，但其後納瓦羅、美國總統特朗普澄清指中美貿易協議仍全面有效，恒指止跌回升最多268點或1.1%，高見24780點。半日升238點或0.97%，報24749點，成交金額666億元；國指升63點或0.64%，報9942點。走勢上，暫受制於100天線(24755點)，但仍守於10天線(24480.33點)之上。

32隻藍籌上升，其中，騰訊（0700）、港交所（0388）齊創上市新高。騰訊曾升最多4.13%，高見493.8元，半日升4.05%，收報493.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻106點；暫時連升6日，暫累升59.7元。

而港交所亦曾升最多2.7%，高見320元，創上市新高，半日升2.63%，收報319.8元。連升4日暫累升26.1元。

15隻藍籌下跌，中石化（0386）跌1.18%，收報3.35元，是跌幅最大的藍籌。中信（0267）除淨，半日升1.5%報7.56元，但除淨影響，成為拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

中興通訊（0763）主要股東減持中興A股，消息拖累其H股表現。該股今早一度低見23.15元，跌7.6%，半日報23.7元，跌5.5%。

香港01引述消息指，中國正對在桂山島填海造地、用於幫助香港緩解住房短缺局面加快進行可行性研究，包括可以借讓給香港建造保障性住房。長實集團（1113）升0.1%，收報47.75元；恒地（0012）跌0.17%，收報30.25元；新地（0016）跌0.49%，收報100.8元；信置（0083）升0.52%，收報9.72元；中海外（0688）升0.2%，收報25.1元。

聯邦制藥（3933）控股股東配售1.08股，佔股本5.96%，配售價7.24元，較昨日收市7.7元，折讓5.97%。半日報7.14元，跌7.27%。

威高股份（1066）公布，威高集團以15.07元配售6000萬股H股，作價較昨日收報15.3元，折讓約1.5%。完成後威高集團持股由47.76%降至46.43%，減少1.33%。半日報15.9元，升3.9%。

研祥智能（2308）獲提私有化，每股作價1.5元，較前收市價0.91元溢價約64.8%。待H股要約成為無條件後，將自願退市，今日復牌。半日報1.35元，升48.3%。

微創醫療（0853）公布，以每股23.5元，較前收市折讓約3.49%，配售6595.8萬股，佔經擴大股本約3.6%，所得淨額15.4億元，擬用作償還集團銀行貸款、為將來潛在業務發展及投資（如有該等機會）提供資金以及用作一般營運資金。半日報24.85元，升2.05%。

壹傳媒（0282）公布，截至2020年3月底的財年蝕4.15億元，較上財年蝕3.38億元逾一步擴大，每股虧損0.158元，不派末期息。半日報0.104元，跌3.7%。

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